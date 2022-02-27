彤溫岑推出新歌〈稻浪〉。（大賞門文創提供）

彤溫岑二重唱客語新歌〈稻浪〉，姊姊亦彤則提及唱作歌曲時，姐妹倆國高中即來到台北就讀的心情，那時家中4個兄妹或住校或寄人籬下，亦彤說：「每週日晚餐後，媽媽就開車載我們回台北，沿路把子女放下，我們從週一開始到週五，每天都好想家。」亦岑則表示有時在學校被欺負、或不愉快，當下都哭慘了，想跟遠方的爸媽訴說，但總是報喜不報憂。

後來有次母親無意中發現亦岑住校很不開心，媽媽居然省吃儉用貸款在板橋咬牙買了房子，讓四兄妹能住在一起彼此照顧，雖然亦岑從此每天要五點起床，趕七點到陽明山上早自習，她也甘之如飴。

有趣的是，彤溫岑二重唱人生中首次拍MV，萬萬沒想到妹妹亦岑居然嚴重曬傷，由於她的髮型是往上盤，導致整個臉暴露在日光下，當晚亦岑臉即紅得像關公一樣，隔天開始脫皮讓她痛到不行，她還苦笑說，收工回到家睡到半夜時，媽媽關心偷偷過來看她的狀況，發現她很不妙，整張臉紅透透，母親豪氣拿起蘆薈凍就整片厚厚抹上她的臉，啪的一聲好響，不但讓亦岑驚嚇被「凍」醒，連姊姊亦彤都被聲響驚醒，睡眼惺忪地說：「誰被打巴掌？」

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