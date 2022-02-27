「樂天女孩」林襄不但有政治明星臉，更憑超火辣小隻馬身材爆紅，IG人氣在她加入中職啦啦隊「Rakuten Girls」後，不到1年便突破100萬追蹤數，近日出版實體寫真書《與你襄遇》也銷售告捷。人氣沸騰的林襄昨(26)日首度釋出在球場看台區跳舞的影片，身軀扭動的嬌俏模樣萬分迷人，不到1天已衝破21萬觀看數。

林襄昨(26)日在IG分享一支影片說：「#發現竟然沒有發過球場上的影片 #想你們了」，在這支首度曝光的2分8秒影片中，只見林襄紮著高馬尾薄施脂粉，隨音樂賣力跳著球隊的應援舞，啦啦隊制服貼身展現讓她的好身材盡情展現，扭動嬌俏腰臀搭配一雙白皙玉腿，酒窩甜笑加上熱情甩動的馬尾，如此視覺震撼很難不讓人看到入迷。

林襄表示：「好快呀一年竟然過去了，今年當學姐不能漏氣啊，怕怕」，隊友陳伊留言：「妳最會的歌（林襄笑回：第一首學會的意義重大）」，大批暱稱為「襄民」的粉絲看了狂讚：「太甜了吧」、「暈」、「我一直看著酒窩」、「百看不厭」、「重看了數遍」、「不會再有比林襄更香的了！」，不到1天已衝破21萬觀看數。

林襄的寫真書1月中甫上市便引發搶購，出版社緊急再版仍供不應求，銷售量破萬本再創紀錄，顯見其人氣火燙居高不下，網路媒體近來也發起「2022啦啦隊女神」民調活動，邀請網友選出心目中真正的「啦啦隊女神」，林襄目前支持度暫居第二名，她本人也在臉書強力動員拉票。

林襄此次的寫真集內容中，「襄民」和林襄本人都最愛的主題是「騎馬」，她回憶當時為了拍攝曾事先去馬場練習騎馬，沒想到正式開拍時，馬兒竟一直低頭吃草，讓她好幾次差點從馬背滾下，雖然沒受傷，但結束時卻留下頭皮曬傷，讓林襄印象相當深刻，可見拍攝當下有多投入。