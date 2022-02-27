王浤儒攀爬的每層刀梯都有鋒利刀面。（安平開基天后宮提供／程炳璋台南傳真）

台南市「安平道壇」道長王浤儒27日在安平開台天后宮舉辦登刀梯大典，晉升第3代掌門人，這場登刀梯儀式是安平區睽違40年再現，吸引數百人圍觀，台南市長黃偉哲到場見證並給予祝福。

「登刀梯」是道教神職人員晉升道職的傳統儀式，僅見於台南及高屏地區一帶，為難得一見的宗教盛事，往往數10年舉辦一次。安平區上次登刀梯儀式已相隔40年以上，上次登刀梯的道長，就是王浤儒的父親王德和，這次儀式同時見證道長世家的傳承，不少官員、民代齊聚。

「安平道壇」立壇百年，40歲王浤儒2011年升任道長，是台南地區新生代道長，行道歷練20餘年，這次挑戰刀梯是要晉升為「安平道壇」第3代掌門人。

這次登刀梯共有36層，每層階梯都已1把開鋒刀面，登梯遵循道教傳統，取檳榔樹幹搭製，高度約近4層樓的垂直高梯，每階橫架鋒利刀片，升職道長須赤腳登梯，崇敬上蒼遙拜祖天師、擲筊，取得神人同證。

道長攀登前先召請官將神靈，以神力護衛道長通過考驗。這次儀式由先鋒官王宸緯先登梯，王浤儒再跟上，到達梯頂時，發紅包、符令，下梯時將每把刀上的符令一一取下，王浤儒完成儀式下刀梯後，在眾人歡呼下穿上道長服飾。