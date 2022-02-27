力挺烏克蘭，月津港燈節水岸輝映藍黃國旗色。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

力挺烏克蘭 月津港燈節水岸輝映藍黃國旗色

2月28日即將閉幕的鹽水月津港燈節，今日展出有些不一樣。由於俄羅斯對烏克蘭發起軍事行動，戰火持續延燒，台南市府為聲援烏克蘭，27日晚間起於燈節水岸設置大型水岸投影，將烏克蘭國旗藍黃主色投影於藝術燈區，也引起賞燈遊客關注。

文化局指出，2022月津港燈節將於2月28日落幕，市府今日起分別於月津港親水公園公一水域浮台對向水岸、信義路自行車橋旁作品《19800s》透過大型戶外投影，呈現烏克蘭藍黃國旗意象。

文化局表示，這兩件作品原本就是以投影結合數位藝術，特別請藝術家協助將烏克蘭藍黃國旗意象加入投影內容，象徵對於其捍衛自由主權的支持與致意，也表達祈願和平的寓意。

台南市長黃偉哲表示，戰爭沒有贏家，任何國際衝突都應該回歸理性對話及外交協商解決，烏克蘭面對強勢入侵的團結勇敢令人尊敬，台南人透過最具代表性的月津港燈節傳達與烏克蘭同在的訊息，希望戰爭早日止息。