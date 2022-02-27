美國聯準會（Fed）主席鮑爾將3月2日出席眾院金融服務委員會聽證會。外界關心Fed貨幣政策如何在通膨與俄烏戰爭之間取得平衡，尤其戰爭因素如何影響其3月利率決議。

摩根士丹利投資管理全球固定收益宏觀策略部主管卡隆（Jim Caron）說：「鮑爾的演說將十分重要。大家試圖從中評估他對Fed貨幣政策，如何反應近期諸多重大事件的看法。」

他認為投資人正尋求一些明確訊息，以了解烏克蘭局勢會否令Fed今年放慢升息速度。美股近日回升的原因之一，是投資人認為俄烏因素令Fed緊縮速度不會像原先預期那麼快。

俄羅斯是重要大宗商品出口國，外界對其入侵烏克蘭給金融市場造成的影響持謹慎態度。像布蘭特即月原油期貨價24日盤中最高每桶升破105美元後，25日拉回至約98美元。

正大聯合會計師事務所首席經濟師史旺克（Diane Swonk）說：「外界仍擔心油價變動對需求的影響，但我認為鮑爾將維持相當鷹派的立場。」因為高油價會增加通膨壓力。

嘉信理財首席全球投資策略師克蘭托（Jeffrey Kleintop）說：「美國對俄國的新制裁不含能源與農產品，就表示對全球經濟影響極有限。」但他認為通膨憂慮仍然存在，令Fed如期3月16日做出2018年來首度升息決定。

外界普遍預期美國將升息，但金融服務集團PNC首席經濟師弗徹（Gus Faucher）認為俄烏因素令Fed一次升息兩碼的可能性大幅降低，其將穩步升息來因應局面。

市場觀察鮑爾聽證會另一重點，是Fed如何縮減其近9兆美元的資產負債表。卡隆指許多投資人預期Fed要6月或7月才開始減持美債和抵押證券。他說這才最關乎市場的流動性，大家最需要評估的是俄烏戰爭會否產生系統性風險。