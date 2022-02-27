俄烏戰事引起人心惶惶，面對緊張情勢，不少人好奇自己國家的軍力到底多強？有網友翻出2021年瑞士信貸報告的各國軍力強度指數排行，令人意外的是，台灣排第13，竟然比以色列還強，讓不少人意外。

根據維基百科，2021年6月瑞士信貸報告的國家軍力強度指數列表名單中，前三名依序是美國、俄羅斯、中國大陸，值得注意的是，日本排名第4，更令人意外的是，台灣排第13，以色列第14，台灣竟然比以色列還強。

2021年6月瑞士信貸報告的國家軍力強度指數列表。(圖/截自維基百科)

有網友將各國軍力強度指數列表分享到《PTT》後表示，日本排第4也太猛了，僅次於美、俄、中，並舉出法國第6、英國第8、台灣13、以色列14，忍不住問「這排名準嗎？台灣強過以色列？」還說「日本為何這麼猛？強過有核武的英法？」讓他嚇傻。

網友則紛紛回應「因為日本海軍超強啊」、「你不知道日本自衛隊軍力超猛嗎」、「日本在二戰時期就能造出一堆航母了」、「日本本來就是世界軍事前8左右，看你評分依據會有變動」、「台灣能這麼高，說明這應該是看飛機總量」。

瑞士信貸報告指出，影響軍力強度的因子及其權重為現役軍人（5%）、坦克（10%）、攻擊直升機（15%）、飛機（20%）、航空母艦（25%）與潛艇（25%）。由於瑞士信貸的軍力指標只有列出排名前20的國家，列表中烏克蘭並沒有在榜上。

有網友分析，應該是沒有算核彈，不然以色列有核彈，怎麼可能輸台灣，也有網友說「台灣真的不弱，只有陸軍爛而已，想想我們都花那麼多錢了」，不過也有人認為，維基百科誰都可以編輯，可信度不高。