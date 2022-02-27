俄羅斯24日對烏克蘭採取特殊軍事作戰，俄軍已攻入第二大城哈爾科夫市。俄羅斯提議在白俄羅斯談判，不過，烏克蘭總統澤倫斯基拒絕。資深媒體人黃暐瀚表示，澤倫斯基沒有落跑，如果有一天兩岸真的發生事情，總統蔡英文會不會還堅守崗位呢？

黃暐瀚27日在《新聞大白話》節目中表示，如果有一天兩岸真的發生事情，總統蔡英文會不會還堅守崗位？因為還沒發生，也不知道。其實國際認為一旦發生戰爭，澤倫斯基一定手足無措、甚至會落跑，可是他並沒有；澤倫斯基用他的方式，在各地拍影片，也是在鼓勵烏克蘭人「我還在」，對團結民心是有用的，可是未必會減少傷亡。

黃暐瀚接著表示，烏克蘭還沒放棄，所以德國開始改變態度了，世界改變了態度。至於台灣，總統蔡英文表示，我們有台積電，在國際上是第一島鏈，美國、日本絕對不會像對烏克蘭的方式那樣，只是用口頭方式，他們一定會軍援我們，而且我們有一個台灣海峽，所以美國航空母艦群可以有效攻擊、封鎖，這些都是合理分析。但是這些事情還沒發生，你不知道美國到時候是處於自身利益優先而放棄台灣，還是真的全力幫台灣，還沒有發生，你可以研判、推演，可是必須先做好準備。

黃暐瀚認為，台灣目前兵役4個月，以訓練科目為例，完全不能成為戰爭時的戰力，因為沒有年輕人願意增加兵役時間；而這次烏克蘭事件發生之後，台灣民眾對兩岸可能有不同的看法。