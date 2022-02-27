甫接任國民黨發言人的前主播柳采葳，日前在臉書宣布，要爭取國民黨提名，參選台北市中山、大同區市議員選舉。而柳采葳和民進黨台北市議員王世堅一起上節目時，就台北市長柯文哲的話題取得高度共識；王世堅也表示自己十分推崇柳采葳和台北市長黃珊珊。

王世堅26日在網路政論節目《全民評評理》中表示，台北市被日本人治理過，也被美軍轟炸過，「這樣子起起伏伏」。柳采葳立刻補充，「然後又被柯文哲蹂躪過」，王世堅馬上點頭說對，他還指出，所以自己一直推崇柳采葳。

王世堅被問到是否要「棄蔣保黃」時，他回應，黃珊珊有理念，沒有柯文哲的壞，自己和她相識二十幾年，在議會共事過，黃珊珊能力才幹無能出其右；但王世堅強調，自己感情上支持黃珊珊，但理智往往戰勝感情，所以理智上必須支持民進黨台北市長參選人。

柳采葳則說，不管綠營未來會推派陳時中還是林佳龍，我們的人選要最強。陳時中很多地方被看破手腳，被外界認為不再重視防疫而是重選舉；林佳龍也沒有歷盡滄桑，他也是一路順遂。蔣萬安很強，他還沒表態，支持度就已經這麼高了，柳采葳更說，王世堅喊支持黃珊珊，也是因會怕蔣萬安。

王世堅連忙回答，「不不不，理智上我必須、一定要支持民進黨提名的候選人，蔣萬安不是什麼不好，我一再肯定他是個暖男，但同時也是軟男啦」。