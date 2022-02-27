對於日前傳出中國大陸施放「高空氣球」，前海軍艦長呂禮詩披露，高空氣球是為了做「大氣導管」研究，未來火箭軍要打擊的時候，就要用大氣導管預測系統，以後就不要問為什麼對方的火箭軍可以打這麼準！

日前傳出對岸施放「高空氣球」，至少有4批已飄到台灣空域。對此，空軍表示，均對其動向有所掌握，研判應為氣象科研使用，將持續嚴密監控。

空軍退役中將張延廷披露，他曾開過戰機在3萬呎攔截過高空氣球，目的是探測高空噴射氣流以及高空風，是一種戰場經營，蒐集參數，目的當然是軍事用途。就像對岸派探測艦在台海周遭蒐集潮汐的參數一樣。

前海軍艦長呂禮詩27日在《新聞大白話》指出，高空氣球是為了做「大氣導管」研究，雷達一般而言是直線的，但事實上不是直線，會因為高度、溫度不同而有折射現象。

他表示，「不對稱雷達」不走直線波，是打到電離層再下來，其中的大氣導管現象就變成很重要，因此要做大氣導管預測系統，在什麼季節、什麼高度，靠平常放氣球就可以預測。

呂禮詩直言，這就是馬步功，見微知著！未來火箭軍要打擊的時候，就要用大氣導管預測系統，以後就不要問為什麼對方的火箭軍可以打這麼準！