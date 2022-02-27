花壇鄉白沙坑迎燈排活動今年因疫情考量延期辦理，遇上228連假天氣大好，今晚活動進入最高潮，彰化縣長王惠美親自掌福德老爺神轎，領13座燈排盛大展開繞境活動。（謝瓊雲攝）

白沙坑文德宮迎燈排不畏疫情 連辦194年不中斷

無懼新冠疫情，花壇白沙坑迎燈排活動連續194年不中斷！27日晚間在花壇鄉文德宮舉行點燈祈福儀式，彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭，及各級民代等一同祭拜福德正神，隨即由王惠美親掌福德老爺神轎，與今年參與的13座燈排一同展開盛大的燈排繞境，祈求合境平安幸福。

花壇白沙坑土地公廟文德宮，自開基以來供奉在正殿的主神尊，因獲得清道光皇帝御賜狀元烏紗帽、敕封翰林，成為全國唯一頭戴官帽的福德正神，香火鼎盛；每年元宵的迎燈排已成為歷史悠久的在地傳統民俗文化活動。

花壇鄉白沙坑迎燈排活動今年因疫情考量延期辦理，遇上228連假天氣大好，今晚活動進入最高潮，彰化縣長王惠美親自掌福德老爺神轎，領13座燈排盛大展開繞境活動。（謝瓊雲攝）

花壇白沙坑文德宮廣場前，舉行點燈儀式後花壇公所還安排藝文表演和摸彩活動，吸引大批民眾前來，人氣強強滾。（謝瓊雲攝）

王惠美表示，縣府2008年將白沙坑迎燈排活動登錄為彰化縣無形文化資產，並極力在文化部分進行相關的產業連結，使其成為觀光的一環，也吸引許多人的參與；今年活動由福德老爺擇定日期延後辦理，不僅天氣好，也更熱鬧了，讓白沙坑迎燈排得以不中斷、一直延續下去。

一年一度的迎燈排繞境今年管委會考量疫情配合延期，剛好遇上228連假，更是人氣強強滾。25日起連續3天分別遶行文德村、白沙村、長沙村，每晚7時居民扛著燈排集合在花壇文德宮前，向福德老爺行禮後，引領陣頭開始繞行白沙坑大街小巷；為活絡現場氣氛，花壇鄉公所昨晚點燈祈福儀式後亦安排藝文表演及摸彩活動，獎品豐富，吸引許多民眾共襄盛舉。

顧勝敏表示，感謝文德宮傳承這麼好的文化活動，給縣府、公所有機會共同舉辦迎燈排活動，讓全台民眾知道彰化花壇有這麼好的迎燈排文化；李錫圭則說，今年白沙坑迎燈排因疫情關係而順延，現場還是吸引許多信眾共同參與。文德宮福德老爺疼惜信眾，有個好天氣可以來迎燈排，感謝縣府、花壇鄉公所、文德宮工作人員大家的辛苦。

「燈排」的由來傳說緣起清朝道光年間，開台翰林曾維楨隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，曾翰林見景傷情，感於如此盛景家鄉之母親年邁卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養父母晚年，道光皇帝為嘉慰曾翰林之孝行，旨賜白沙坑翰林官神所在（即福德正神）為中心，每年元宵節仿照京城「迎花燈」，相沿至今。