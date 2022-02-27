29歲日本寫真女星森咲智美不但擁有甜美臉蛋，更有G級傲人雙峰魔鬼曲線，讓她的IG獲得超過481萬粉絲追蹤，YouTube頻道也累積50萬訂閱數，被封為「國民情婦」、「日本最情色寫真偶像」。森咲智美不吝在社群大方曬火辣身材，昨(26)日她一張浴衣敞開絕美UU的照片，胸衣連結處形成「紅色吊橋」，再度引發網友噴鼻血狂讚。

森咲智美昨(26)日在IG分享一張照片，從畫面背景可看出身在和室旅館房間，她穿著黑白灰花葉條紋浴衣，頭髮紮在後面並配戴銀色珠花，明眸皓齒對著鏡頭展露笑容，浴衣敞開雪白前胸洩出G級絕美UU，內搭的紅色胸衣幾乎包不住她的好身材，而下方連結處的「紅色吊橋」更成了吸睛亮點。

森咲智美寫道：「明日是大阪！謝謝」，預告了今(27)日將出席的攝影會；網友看了美照狂讚：「愈來愈暖了」、「太可愛了」、「辣辣，氣質美女」、「性感到溢出來」、「很淘氣的性感」、「很漂亮」、「愛妳喔！」、「受不了啦」、「妳是最棒的」，短短1天引來5.3萬人按讚。

森咲智美幾天前才剛釋出幾張寫真集內的照片，就已經吸引大批粉絲討論，紛紛直呼「這身材真的太辣了」、「好性感喔」、「寫真集真的要買起來」、「我還不買爆」、「必須收藏的吧」，引起熱議。更早之前，森咲智美也曾在IG上公開一段cosplay成性感豹女的穿搭辣照及影片，衣服胸口挖空至肚臍的性感設計，使她一個彎腰好身材一覽無遺，同樣令網友忍不住大喊「受不了」。