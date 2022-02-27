西方對俄羅斯全面經濟制裁之際，中國大陸則另有選擇，今日俄羅斯(RT)引用南華早報(SCMP)在星期四的報導，表示所有俄羅斯進口小麥的貿易限制都已取消，中國大陸現在對俄羅斯小麥完全開放。RT的小標題稱：可望會緩解西方制裁莫斯科的影響。

該報稱，此一消息是俄羅斯開始在烏克蘭開展軍事行動後的數小時後發布的，該協議可能為俄羅斯經濟提供一條生命線，因為俄羅斯正面臨著來自歐盟和美國的嚴厲經濟制裁。

但同時，也解決了中國大陸加強糧食安全的需要，從中俄的角度來看，是互相幫助。

此之出於植物檢疫方面的考量，大陸曾限制從俄羅斯進口的農產品，以控制植物病害的傳播，其中包括小麥，這是非洲豬瘟事件之後的後續影響，因為大陸方面確信，非洲豬瘟是從俄羅斯進口豬肉而傳播的。

本月稍早，俄羅斯總統普丁訪問北京期間，談到農產品進口問題，當時大陸原則同意從俄羅斯進口，但還沒確定時間。

烏克蘭危機連帶導致全球小麥價格飆上歷史新高，這是因為俄羅斯就是世界最大小麥出口國，而烏克蘭也名列前矛，都有歐洲糧倉之稱，均佔全球小麥出口市場的近三分之一。

中國大陸在烏克蘭危機當中採取「言詞中立，行動偏俄」的做法，拒絕譴責俄羅斯在烏克蘭的行動，也不願認定俄羅斯行動是否算侵略。