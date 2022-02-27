本土劇演員李雅婷曾演出人氣長壽劇《親戚不計較》，在劇中飾演凶狠媳婦「月英」，留給觀眾深刻印象，近年她的健康狀況頻亮紅燈，還爆肥許多，人生過得艱難，未料近日又因房子出租遭到租客檢舉，損失約270萬，讓她崩潰到幾乎天天哭。

據《自由時報》報導，李雅婷前年把位於蘆洲的4層樓自宅重新裝潢出租，包含頂樓共有4間套房，以及一整層樓住家，沒想到遭租客檢舉頂樓違建，讓李雅婷喊冤求放過，而她算算當初砸200萬裝潢，被檢舉後不能出租房子，大概短收50萬，加上房子日後可能遭到拆除，還得花20萬拆除，前後共損失270萬。

李雅婷為此大受打擊，甚至得找心理諮商平撫情緒，好友白冰冰也安慰她看開點，未料又慘被租客告她恐嚇，讓她現在每天以淚洗面，並崩潰說不懂為何租客要檢舉她。

李雅婷曾上節目吐露自己不但感情路不順，近年連身體也頻出問題，並說她年輕時身材很纖細，一直維持在46公斤左右，這6年卻莫名變胖一倍多到86公斤，且陸續罹患糖尿病、膽固醇超標、脂肪肝、子宮肌瘤、子宮內膜異位症、卵巢肌瘤等，多種疾病纏身，還有腸躁症跟便秘問題，大腸、胃都切出息肉，接著又被檢查出血管狹窄，可能得裝心臟支架，讓她悲嘆：「腦部以上還可以，腦部以下快進去（棺材）了」。