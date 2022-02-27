台灣運彩xT1聯盟元年球季例行賽年後戰火持續，台中葳格太陽27日在台體大展開農曆新年後第一個主場戰，也是塔克(Anthony Tucker)加入後的首場主場出賽，全隊將士奮力迎戰桃園雲豹，吸引逾40000名球迷到場力挺，線上直播累計近1萬5000人次觀看，台中葳格太陽也在球迷的支持下勇奪年後主場首勝。

台中市運動局長李昱叡讚賞球隊精彩表現，也代表市府致上謝意，台中葳格太陽明日將對決高雄全家海神，預祝主場奪勝，歡迎球迷踴躍支持。

運動局指出，台中葳格太陽在農曆年前搶下聯盟最佳五連勝佳績，今日以堅強陣容應戰，有桑尼(Sani Sakakini)29分14次籃板；塔克(Anthony Tucker)第4節的關鍵表現，全隊以108比102的比數奪下年後主場首勝。

李昱叡感謝教練團專業指導及球員們的辛苦的表現，也感謝所有熱情粉絲們到場加油，讓賽事圓滿成功。今日現場及線上觀賽累計近2萬人次，見證台中球迷對職籃運動的風靡程度。

李昱叡説，市長盧秀燕上任後，積極打造「酷城市、酷運動」，市府持續推展職業運動，感謝職業籃球聯盟「T1 LEAGUE」與市府合作，成立首支台中在地職籃隊伍。

PLG福爾摩沙台新夢想家也將主場移師到台中，另外，各類熱門項目如棒球、籃球、足球、排球等，均陸續以台中為主場成立職業或準職業隊，顯見台中運動發展成果豐碩，市府未來將持續與相關團隊合作，深耕在地籃球發展，帶動台中籃球運動發展，提供市民精彩熱血優質賽事。