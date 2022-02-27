未來一周天氣出爐，中央氣象局PO出一張圖表示，時序進入春季，冷暖空氣交替頻繁，未來一周受兩波涼空氣影響，北部、東部晴雨交替，每一到兩日就有變化，北台灣涼暖起伏、乍暖還寒，周六起北部又將降雨轉涼，下周日各地皆有涼意，中南部則要注意日夜溫差較大。

一周天氣預報。(圖/氣象局)

天氣變化快！ 下周冷空氣接力襲台｜2022.02.27

明天(28日)東北季風開始減弱，風向轉為東南至偏南風，整體高溫比今(27日)持續回升，西半部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東半部地區及北部山區有零星短暫雨。

預測明日西半部及東北部清晨低溫約14至16度，花東約17至18度，沿海空曠地區及近山區的平地可能較低一些；高雄以北及東半部白天約24至27度，屏東可達29度左右。

周二(3月1日)東北季風減弱，台灣附近吹起東南風，整體高溫回升，溫暖而舒適，西半部日夜溫差大；由於水氣不多，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區和北部山區有零星降雨。

周三(2日)東北季風再增強，周四(3日)東北季風影響，北部及東北部天氣又轉涼，高溫回到20左右，中南部日夜溫差仍較大；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，周四(3日)中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五(4日)東北季風減弱，北台灣氣溫又逐漸回升；降雨縮減為東半部地區及北部山區，其他地區為多雲到晴。周六、下周日(5日、6日)另一東北季風再增強，北台灣天氣又轉涼；降雨範圍以北部及東半部地區的局部短暫雨為主，其他地區為多雲到晴。

7日至9日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。