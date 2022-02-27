韓國35歲男星金賢重出身於男團「SS501」，曾演過韓版《流星花園》的「花澤類」而爆紅；他2014年遭崔姓前女友指控施暴致流產，崔女拿了6億韓元（約1,600萬元台幣）和解金後撤告。金賢重今(27)日閃電宣布婚訊，對象是圈外人，他表示，我決定和陪伴著我的人一起攜手走下去，她在我生命中最困難的時期都在我身邊；經紀公司表示金賢重將低調省略婚宴，謝謝大家的祝福。

金賢重2014年遭崔姓前女友指控施暴致流產，崔女拿了6億韓元（約1,600萬元台幣）和解金後撤告，隔年又稱被他打到第4度流產，要求16億韓幣（約4,300萬元台幣）的賠償金，還生下他的兒子，所幸法院2020年判崔女敗訴，還他清白。金賢重走過醜聞風波，昔日人氣早已回不去，但女友對他不離不棄，陪他一起走過了艱難的時光，幫助他找回內心平靜，因此讓他決定走入家庭。

金賢重今(27)日閃電宣布婚訊，對象是一直陪伴他的圈外人女友，他表示：「我決定和陪伴著我的人一起攜手走下去，她在我生命中最困難的時期都在我身邊。」金賢重還說：「回顧過去的生活，到現在為止都受到了很多關注和喜愛，衷心感謝在黑暗中一直陪伴在我身邊的粉絲們。」經紀公司則表示，金賢重為了低調，因為正在疫情期間，兩人並不打算舉辦公開婚禮，將會省略婚宴，謝謝大家的祝福。

35歲的金賢重今天在演唱會上向粉絲宣布喜訊，他曾私下向朋友表示，非常感謝女友對他的付出。金賢重透露，未婚妻除了是戀人之外，也是比任何人都了解對方的死黨，女方在他挫折時一直默默在他身邊守護，給了他很多幫助，因此讓他決定要跟對方攜手相伴一生。

金賢重過去是人氣男團「SS501」的一員，因演出韓版《流星花園》的「花澤類」，深情王子形象深植粉絲心中而爆紅。但前女友控訴金賢重讓她未婚懷孕，又把她打到流產。雖然金賢重在後續官司中勝訴，但演藝事業重創，聲勢一落千丈。現在的他專注於音樂和小型活動，以歌手身份繼續在演藝圈打拼。