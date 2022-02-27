台7乙27日嚴重車禍

台7乙嚴重車禍其中2輛機車撞到彷彿融合了。（翻攝臉書《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》）

今天是228連假第二天，北部是天氣晴朗好天氣，不少民眾選擇出遊，而向來是車友跑山聖地的台七乙線，今天下午15時許於9.7公里處發生一起嚴重車禍，總共有4輛機車和一輛轎車碰撞，其中兩輛機車倒地後彷彿連在一起，其中一輛車頭幾乎全爛，讓網友驚呼：融合在一起了！

台七乙線全長14.5公里，沿途蜿蜒彎道多，被視為新北山路三大聖地之一，不少車友都會到此跑山競技，今天（27日）是連假第二天，天氣又好，不少車友衝台七乙，因此許多人直擊這場車禍。

「天氣好，適合撞成一團」有網友在臉書《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》分享多張車禍照片，表示車禍發生在台七乙9.7公里處，時間是下午3時38分左右，當時天氣狀況「好到哭出來」。

根據現場照片和影片，只見一輛機車疑似過彎不慎犁田，滑到對向車道撞擊一輛機車和汽車；而後方另2輛機車煞車不及也撞在一起，另據車友在臉書社團《台七乙車友交流、路況、追焦》回覆，除了一名外拋者受傷較嚴重，其他沒什麼事情。不過這起車禍也一度造成現場大塞車。