俄羅斯大軍壓境，烏克蘭人民展現團結抗敵的決心，不分男女全民皆兵，烏克蘭一家酒廠也停止釀酒，改成生產汽油彈，供人民抵禦俄軍之用，瓶身還貼上「普丁是白癡」標籤嗆聲，連台灣網友看了也大讚想收藏。
根據美國海軍退役情報官員Travis Akers發布推文指出，烏克蘭利沃夫（Lviv）「真相啤酒廠」Pravda Brewery宣布，全面暫停啤酒釀造業務，轉為烏克蘭民眾製作汽油彈（莫洛托夫的雞尾酒Molotov cocktails），汽油彈瓶身標籤則印有「普丁是白痴」（Putin is a dickhead）字樣。
酒標上的普丁全裸坐在王位上，重點部位還打上馬賽克，下方標語則註明「普丁是白癡」字樣，有國外網友指出，這款諷刺普丁的酒標是用在該酒廠過去就有的產品上，如今恰好成為抗俄汽油彈的標籤。
此款汽油彈也迅速在社群平台上瘋傳，也引發台灣PTT網友熱議，「推，烏克蘭限定特製雞尾酒」、「笑死，戰爭限定款」、「還有精美印刷是怎樣」、「烏克蘭人94狂」、「之後出汽油彈口味的啤酒，賺爛了」、「這台酒有進我一定買」、「之後有賣一定買一個」。
也有人點出領導人酒標是該酒廠之前就設計好的，同系列的還有梅克爾、歐巴馬，「這家的酒標原本就是這個風格，不是特別印的」、「這東正教的聖母像改的啊，一次諷刺好多」、「講真的這標畫的真好。可以考慮鑄NFT來賣？」
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