烏克蘭真相啤酒廠改做汽油彈，瓶身印有「普丁是白癡」字樣。（圖翻攝推特@travisakers）

俄羅斯大軍壓境，烏克蘭人民展現團結抗敵的決心，不分男女全民皆兵，烏克蘭一家酒廠也停止釀酒，改成生產汽油彈，供人民抵禦俄軍之用，瓶身還貼上「普丁是白癡」標籤嗆聲，連台灣網友看了也大讚想收藏。

根據美國海軍退役情報官員Travis Akers發布推文指出，烏克蘭利沃夫（Lviv）「真相啤酒廠」Pravda Brewery宣布，全面暫停啤酒釀造業務，轉為烏克蘭民眾製作汽油彈（莫洛托夫的雞尾酒Molotov cocktails），汽油彈瓶身標籤則印有「普丁是白痴」（Putin is a dickhead）字樣。

普丁標籤是烏克蘭真相啤酒廠原有產品設計。（圖翻攝推特@DallasEyeball）

Pravda Brewery, based in Lviv, Ukraine, has suspended its beer brewing operations and is now making Molotov cocktails for residents to use against invading Russian forces.



The labels on the bottles say “Putin is a dickhead.” pic.twitter.com/ZqrHEpaOK4 — Travis Akers (@travisakers) February 27, 2022

酒標上的普丁全裸坐在王位上，重點部位還打上馬賽克，下方標語則註明「普丁是白癡」字樣，有國外網友指出，這款諷刺普丁的酒標是用在該酒廠過去就有的產品上，如今恰好成為抗俄汽油彈的標籤。

此款汽油彈也迅速在社群平台上瘋傳，也引發台灣PTT網友熱議，「推，烏克蘭限定特製雞尾酒」、「笑死，戰爭限定款」、「還有精美印刷是怎樣」、「烏克蘭人94狂」、「之後出汽油彈口味的啤酒，賺爛了」、「這台酒有進我一定買」、「之後有賣一定買一個」。

也有人點出領導人酒標是該酒廠之前就設計好的，同系列的還有梅克爾、歐巴馬，「這家的酒標原本就是這個風格，不是特別印的」、「這東正教的聖母像改的啊，一次諷刺好多」、「講真的這標畫的真好。可以考慮鑄NFT來賣？」