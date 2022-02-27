《二七部隊》漫畫下集27日在台中中央書局舉辦新書發表，與會者合影。(台中市新文化協會提供／林欣儀台中傳真)

今年是228事件發生75周年，台中市新文化協會以漫畫方式呈現當年台中民軍「二七部隊」的歷史，繼去年發表《二七部隊》上集後，今天在台中中央書局舉辦《二七部隊》下集新書發表會，高齡102歲、當時的二七部隊隊長鍾逸人也出席見證。

《二七部隊》完成呈現228事件的歷史，上集內容從1947年3月2日開始，描述台中憤怒民眾包圍警局、憲兵隊取得武器後，又攻破干城營區，獲取大量槍支、手榴彈等武器，進而成立民軍二七部隊；下集則描述3月12日國府廿一師逼近台中，二七部隊退往埔里駐紥，短短4天內發生了事件中最慘烈的烏牛欄戰役，以及擊敗國府整編廿一師先遣部隊的日月潭之戰等。

漫畫創作者、34歲的黃子彥以寫實畫風呈現緊張、廝殺的戰爭場景，作品維妙維肖，他說，被賦予這本眾所囑目的漫畫製作，他受寵若驚，整整畫了1年，並在新文化協會執行長陳彥斌、主編洪碧梧、腳本作者廖建超等人陪同下，前往埔里勘查烏牛欄戰場、日月潭水社戰場、魚池派出所等地。

提到當年事件，曾因領導二七部隊被捕、判刑15年且遭管訓2年的鍾逸人說，他從未後悔過，1947年之所以成立民軍二七部隊，是因陳儀政府貪污、腐化，導致民不聊生，大家群起對抗不義，共有400多人參與，取代警察失能下的台中社會治安；很感謝新文化協會以輕鬆、易懂方式繪畫二七部隊，讓二七部隊廣為人知。

台中市新文化協會表示，這本漫畫除了詳盡介紹二七部隊歷史，也被視為是一本充滿戰爭的漫畫。台灣研究謝雪紅的權威學者林瓊華則肯定這套漫畫忠於史實，她說，漫畫對白雖以簡易台語版為主，但其中廿一師官兵講華語，客家、原住民部份，對白也以客語、泰雅、布農族語穿插，並加頁邊註。