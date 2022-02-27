俄羅斯入侵烏克蘭後，中國的立場一直尤受關注。但是外媒分析指出，在相關訊息逐步釐清之後，外界發現中俄關係可能沒有外界想像的那麼緊密，普丁在決定攻打烏克蘭之前並未提前告知中方，而且中國的情報系統可能出現失誤，導致北京未做出撤僑的決定。

《德國之聲》引述《明鏡週刊》的分析認為，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁25日通話時表示，中方關於尊重各國主權和領土完整、遵守聯合國憲章宗旨和原則的基本立場是一貫的；中方願同國際社會各方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。而在聯合國安理會表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭並要求立即無條件撤軍的決議草案，正如外界意料，俄羅斯使用常任理事國的否決權阻止決議通過，中國則選擇棄權。

分析指出，因入侵烏克蘭在國際上遭到孤立的俄羅斯沒有獲得到它所希望的來自北京的後援。北京保持距離的小動作並不意味著中國譴責普丁為侵略者，但至少造成的破壞性力量要小些。

美媒《紐約時報》引述美國官員報導稱，3個月以來，拜登政府高級官員與中國高級官員舉行了6次緊急會議，美方在會上拿出了俄羅斯在烏克蘭附近集結軍隊的情報，並懇請中方勸說俄羅斯不要入侵。但是每一次中共外交部長和駐美大使等官員都予以回絕，聲稱他們並不認為入侵行動正在醞釀中。

美國不願透露身份的官員還表示，在去年12月的一次外交會談後，美方官員得到情報，顯示北京與莫斯科分享了這些資訊，而且中國也告訴俄羅斯，美國正在試圖挑撥中俄關係，而且中國也不會試圖阻礙俄羅斯的計畫和行動。

《華爾街日報》則指出，前幾周美國及歐洲不斷警告俄羅斯即將入侵，但中國外交決策部門卻置之不理，指責華盛頓誇大俄羅斯的威脅。該報引述瞭解中國政府內部運作的人士稱，在2月4日北京冬奧會開幕當天中俄簽署深化合作關係的聲明時，由於入侵風險持續被淡化，導致決策判斷受到了影響。

另有評論指出，中國駐烏克蘭大使館沒有在開戰前撤僑，顯示中國情報工作上有嚴重缺失，以致北京而對俄烏形勢做出誤判。

雖然如此，《明鏡週刊》認為，普丁確實讓習近平產生了安全的錯覺，即使中國領導人現在正在世界輿論的壓力下周旋，這也絕不意味著中國正在背離俄羅斯。因為這兩個國家有太多的共同利益。

美國智庫卡內基國際和平研究院研究副院長方艾文（Evan Feigenbaum）表示，中國正在同時追求3個目標：「既要與俄羅斯建立戰略夥伴關係，又要維持主權領土完整和不干涉內政的外交政策原則，還希望將美國和歐盟制裁的附帶損害降到最低」。而這3者間幾乎是不可能達成平衡，因此中國勢必優先考慮權力政治和現實問題，而放棄其他原則。亦即只有俄羅斯的行為符合中國的自身利益時，中國才會繼續支援這個戰略合作夥伴。