毛小孩相見歡，在展場中相互打招呼。（鄧博仁攝）

《台北寵物生活用品暨服務展》 在台北世貿一館舉行，吸引許多民眾前往幫忙毛小孩選購適合的物品。（鄧博仁攝）

228連假，有民眾帶著毛孩到《台北寵物生活用品暨服務展》參加運動會。（鄧博仁攝）

228連假，有民眾帶著毛孩到《台北寵物生活用品暨服務展》拍寫真集。（鄧博仁攝）

《台北寵物生活用品暨服務展》展場中有廠商頭髮打扮得跟毛孩一樣，吸引民眾目光。（鄧博仁攝）

《台北寵物生活用品暨服務展》展場中有廠商推出打卡按讚送好禮活動。（鄧博仁攝）

228連假，許多民眾帶著毛小孩到世貿逛《台北寵物生活用品暨服務展》。（鄧博仁攝）

許多民眾帶著毛小孩到世貿逛《台北寵物生活用品暨服務展》。（鄧博仁攝）

《台北寵物生活用品暨服務展》在世貿一館登場，有廠商推出抽獎活動，吸引許多民眾試試手氣。（鄧博仁攝）

《台北寵物生活用品暨服務展》在世貿一館登場，有廠商在攤位上方掛著巨型布偶吸引民眾目光。（鄧博仁攝）

《台北寵物生活用品暨服務展》在世貿一館登場，有廠商推出毛孩皮掛鏈，可現場刻上毛孩名字。（鄧博仁攝）

《台北寵物生活用品暨服務展》27日在台北世貿一館登場，民眾趁著228連假帶著毛小孩到世貿展場玩耍，找食物，找玩具，也有民眾帶著毛小孩參加運動會，拍寫真集，讓整個展場擠得水泄不通。

這次展出有近300格攤位，100家廠商共同參與此次寵物盛會，展覽期間不僅與品牌共同舉辦寵物春日慶，還針對消費滿額祭出好康回饋，就是要讓廣大飼主與毛孩買得開心、逛得盡興。此次展覽主辦單位悉心規畫營造成飼主與毛孩一同遊玩的展會，讓寵物展不只是針對飼主規畫的商展，也是以毛孩為主的服務體驗展，結合寵物食品、寵物用品、寵物服裝、寵物旅遊、寵物保險等多元主題，囊括毛孩的食、衣、住、行、育、樂及照護資訊，匯集渴望、野性魅力、法米納、悠遊國際、貝米智寵、臭味滾、AFU等眾多知名品牌共同參與，給觀展來賓豐富的購物選擇，來參觀的毛爸毛媽們，也彼此分享家中毛小孩的有趣的經驗，大方交換寵物抱抱，讓整個假期歡樂不斷。