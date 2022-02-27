《台北寵物生活用品暨服務展》27日在台北世貿一館登場，民眾趁著228連假帶著毛小孩到世貿展場玩耍，找食物，找玩具，也有民眾帶著毛小孩參加運動會，拍寫真集，讓整個展場擠得水泄不通。
這次展出有近300格攤位，100家廠商共同參與此次寵物盛會，展覽期間不僅與品牌共同舉辦寵物春日慶，還針對消費滿額祭出好康回饋，就是要讓廣大飼主與毛孩買得開心、逛得盡興。此次展覽主辦單位悉心規畫營造成飼主與毛孩一同遊玩的展會，讓寵物展不只是針對飼主規畫的商展，也是以毛孩為主的服務體驗展，結合寵物食品、寵物用品、寵物服裝、寵物旅遊、寵物保險等多元主題，囊括毛孩的食、衣、住、行、育、樂及照護資訊，匯集渴望、野性魅力、法米納、悠遊國際、貝米智寵、臭味滾、AFU等眾多知名品牌共同參與，給觀展來賓豐富的購物選擇，來參觀的毛爸毛媽們，也彼此分享家中毛小孩的有趣的經驗，大方交換寵物抱抱，讓整個假期歡樂不斷。
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