中鋼大樓照射烏克蘭國旗顏色。（柯宗緯翻攝）

中鋼大樓照射烏克蘭國旗顏色。（柯宗緯翻攝）

繼台灣燈會亞灣、衛武營雙主場聲援烏克蘭，中鋼大樓今、明兩晚也特別運用LED燈將以烏克蘭國旗代表顏色呈現，以表達聲援支持烏克蘭，並譴責戰爭，祈求和平。

此外，二二八草地音樂會「我們心中的那一道光」，今(27)日晚間於「衛武營戶外劇場」大草坪演出，民眾現場以燭光串接成台灣的圖形，用行動入列成為台灣島嶼影像的一員，展現台灣主燈氣勢輝煌，也聲援烏克蘭締造和平光輝。

今晚在228紀念音樂會開始前，邀請現場的觀眾用行動一起點亮台灣主燈。高市副市長史哲說，台灣燈會的主燈，在今晚就是台灣。謝謝大家一起成就台灣。

史哲提到，228紀念草地音樂會，是高雄的傳統、是高雄的堅持、更是高雄一定要做的事。我們緬懷歷史、傳承精神。

史哲說，在台灣燈會的系列活動中，這一場可能不是觸及人數率最高的一場活動，但對他來說是最重要的一場。這應該也是第一次二二八紀念音樂會在台灣燈會中，但我們心中的那一道光，一定是燈會中最溫暖的光。

最後，他表示，今晚希望大家帶著心中的這道光與滿滿的感謝、祝福與溫暖回家，繼續傳承台灣的勇敢與堅定。

中鋼大樓照射烏克蘭國旗顏色。（柯宗緯翻攝）

二二八草地音樂會「我們心中的那一道光」，今(27)日晚間於「衛武營戶外劇場」大草坪演出，民眾現場以燭光串接成台灣的圖形。（柯宗緯翻攝）