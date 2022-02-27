不但有機車、行人闖國道，現在連Ubike也上國道？一名網友分享影片，表示在國3龍井交流道直擊一名男子騎著Ubike，讓他忍不住驚呼：「4不4導航叫你上閘道的？」。

一名網友在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》分享影片，並表示「剛上國道三號-龍井交流道發現腳踏車，女兒著急的大喊這裡不能騎鐵馬喔，#4不4導航叫你上閘道的？？？還是有人知道他趕著去哪裡嗎？」。

只見夜色黑暗的國道上，一名戴著球帽的男子，騎著一輛自行車在最外側前進，仔細一看，前後都裝設車燈的自行車，竟然是Ubike。

不少網友也看傻直呼：「趕著去還車啊！騎越久越貴」、「自從我在國道上看到豬逛街、冷凍魚掉在路中後，不管看到啥生物 我都覺得很正常了...」、「機車就很不得了囉，還腳踏車？？」、「可能是想看台中的美麗夜景」。

不過自行車、Ubike上國道都不是第一次，前年也有男子將Ubike騎上國道一號的內湖交流道路段，被民眾拍下po網，由國道警察協助將引導至汐止交流道離開。不過騎自行車闖國道行為已觸法，依道路交通管理條例可開罰3000至6000元不等的罰鍰。