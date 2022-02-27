新北市政府警察局警友會永和辦事處舉辦中正橋站新、卸任站長交接典禮。（永和警分局提供）

新北市政府警察局警友會永和辦事處舉辦中正橋站新、卸任站長交接典禮，由辦事處主任黃志彰主持交接，感謝各級民意代表、地方仕紳蒞臨觀禮，孫金樑卸任，由印世彥擔任新的站長。

永和警分局表示，孫金樑3年5個月的辛勞付出，打理站務各項工作任勞任怨，深獲警友們肯定。新任中正橋站站長印世彥，印站長是原永和警友會交通站顧問，推動警友會各項活動不遺餘力，此次接任站長職務，相信在前孫站長奠定的良好基礎下，中正橋站會更加活躍。

永和警分局特別製作1分鐘的宣導影片，由分局長陳保安於典禮致詞時向與會嘉賓報告，新北警的110年績效、成效創紀錄、三大災難以及五大矚目案件立即偵破等，舉凡警心行動、同仁努力受市府肯定、助理局長頒發破案禮品、打詐掃黑、精準疫調、傳播神功雲端社區警政各項警政工作成績，警友們聽完後紛紛咋舌表示原來新北市的警察表現如此優異。

另在25日的警友會永和站及永和義警分隊的2場餐會中，陳保安分局長也逐場致詞並搭配宣導影片報告新北警的榮耀，現場反應熱烈、獲得與會嘉賓一致好評與肯定。

陳保安表示，「警力有限、民力無窮」，結合義警、民防、志工、守望相助隊、警友等「五力」，秉持「人民最大」工作理念，落實社區警政工作。非常感謝各位平時協助分局治安、交通及關懷弱勢族群等工作，均無怨無悔付出，甘之如飴不曾抱怨，感恩各位平日服務的辛勞與貢獻，期許共同為永和地區治安持續打拚。

新北市政府警察局警友會永和辦事處舉辦中正橋站新、卸任站長交接典禮。（永和警分局提供）