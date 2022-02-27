愛沙尼亞前國防部長特拉斯（Riho Terras），27日在推文中引述烏克蘭情報指出，俄羅斯總統普丁原本以為戰事應可在4天內速戰速決，不料俄軍在烏克蘭境內的戰事卻不如預期順利，花了3天還無法攻下一座大城，讓普丁感到大為震怒。特拉斯也披露戰事不順原因，因為俄羅斯只攜帶足夠3至4天的火箭，因此得「省著用」！

據英國媒體報導，烏克蘭東北部第二大城哈爾科夫的戰鬥仍在持續，但哈爾科夫市市長西涅古波夫（Oleh Sinegubov） 則稱，市中心已完全被烏克蘭軍控制，現在全市已沒有俄羅斯部隊。

今天稍早，俄羅斯軍車開進哈爾科夫，隨後當地爆發激烈戰鬥。據曝光影片顯示，俄羅斯部隊在巷戰中失利，並留下大批軍車及武器槍械被烏軍繳獲。

根據福斯新聞網（Fox News）報導，愛沙尼亞前國防部長特拉斯指出，俄羅斯缺乏戰術計畫，只攜帶足夠3至4天的火箭，因此得「省著用」。普丁原本以為俄烏戰爭應可在4天內速戰速決，不料俄軍在烏克蘭境內的戰事卻不如預期順利，花了3天還無法攻下一座大城，讓普丁感到大為震怒。