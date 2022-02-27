美髮工會會員趁搬家之際把舊家具捐給二手倉庫。(台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真)

油漆工會志工協助將家具上漆美化。(台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市勞工局長期結合各工、協會志工推動弱勢勞工房屋修繕，目前已有167戶完工，在市府祕書長方進呈牽線下，結合環保局資源，於官田區隆田陸橋下成立二手家具倉庫，因各界捐贈二手家具日增，倉庫也需擴大空間，近期志工也開始施工，讓整個收藏空間更完善。

勞工局長王鑫基指出，二手家具原是大型廢棄物，在工會志工巧手下，各界愛心捐贈的二手家具有了新生命，令人頭疼的垃圾轉為有價寶物，分送到需要救助家庭，讓二手家具更有意義。

王鑫基表示，二手家具倉庫成立後，市府團隊陸續媒合環保局藏金閣家具、學校汰換的書桌椅，台南市長黃偉哲媒合協助大批台積電員工宿舍床墊組，麻豆新樓醫院、柳營農會等單位也捐贈大量衣櫃、床組、桌椅等二手家具。

除了企業、學校捐贈，日前台南市美髮工會的會員也捐贈一批狀況不錯的舊家具，工會會員深知修繕志工善行，雖然自己無法參與修繕，但趁著搬家之際，把舊家具捐出，由行善團志工將家具搬到二手家具倉庫，捐贈者省了一筆運處理費，也能幫助弱勢。

王鑫基說，收到的二手家具會由木工、油漆志工加以整理和修復，例如將書櫃改為衣櫃、書報架改為鞋櫃，整理好的家具則由志願服務協會志工以透明塑膠封膜避免沾汙，若評估修繕案家有家具需求，志工就會到倉庫盤點，若有不足再趕緊整理。

勞工局表示，由於捐贈二手家具日增，倉庫不敷使用，近日也請金屬、電氣和泥水工會志工協助，擴大收藏空間。