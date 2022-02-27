對於今年初民調顯示，倘若兩岸開戰，20至29歲不願上戰場比例最高，高達70.2%，有年輕人表示，「我不太願意，因為我比較自私吧。」媒體人王淺秋今感嘆，蔡英文看到不知做何感想？

根據《遠見雜誌》1月民調顯示，倘若兩岸開戰，有51.3%的民眾不願意讓自己或家人上戰場，僅僅40.3%願意。從年齡層來看，20至29歲不願上戰場比例最高，高達70.2%；願意上戰場的，則以30至39歲居多，比例為47.9%。

T台曾於今年1月初街訪年輕人，學生甲：「當兵的人應該先衝戰場才對啊，我們比較怕死，年輕人比較怕死啊。」學生乙：「我一定是第一個跑走的，我田徑隊跑很快。打過來我就說咱們是同胞，趕緊去對面。」學生丙：「我不太願意，因為我比較自私吧。」

媒體人王淺秋今 (27)日在《新聞大白話》表示，蔡英文看到不知做何感想？黃暐瀚也認為，四個月的兵制應該要檢討了！前雄三飛彈總工程師張誠直言，就算第一波挺住了，但一定有戰損，那麼第二波呢？還是問號！因此目前台灣18萬軍人的編制是不夠的。