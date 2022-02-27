新北中信特攻籃球隊作客台南台鋼獵鷹，「黑豹」阿巴西展現無人能擋的火燙手感，半場砍進38分、全場砍進52分，雙雙刷新聯盟單場得分新高，帶領中信特攻打出火力四射的紀錄之夜，終場以119比103踢館成功，戰績11勝6敗，重回聯盟第2名寶座。

阿巴西此役展現旺盛進攻慾望，首節就砍進20分追平聯盟紀錄，隨後他陸續刷新聯盟半場、和單場個人得分新高，也成為聯盟首位得分超過50分的球員。全場兩分23投18中，命中率高達7成8的阿巴西，賽後記者會上第一件事先感謝球隊信任，「謝謝教練跟隊友都很相信我，一直把機會做給我。」

至於今天拿下10分、8助攻與5抄截的謝亞軒，在林秉聖和魏嘉豪缺陣的情況下，被賦予更多控球任務，賽後記者會上他也特別談到阿巴西表現，是串起團隊攻勢的重要發動機，「今天巴西打得很強勢，命中率也很高，所以我在場上一直尋找他，而巴西進攻火力全開吸引防守，後續也為其他隊友製造更多機會。」

中信特攻團隊上半場攻下73分，也創下聯盟半場最高得分紀錄，總教練李逸驊不只肯定阿巴西和謝亞軒等年輕主力的發揮，更談及團隊攻勢輪轉流暢，幾名替補球員表現也令他相當滿意，「周承睿、劉韋辰、東方譯慷等人上去都能適時作出貢獻，今天是我們團隊近期表現最好的一次。」

結束客場5連戰後，中信特攻戰績來到11勝6敗重回聯盟第2，接著3月4至6日將回到主場新莊體育館，連續迎接台啤英熊、臺中太陽和高雄海神來訪，總教練李逸驊也期待子弟兵能維持今天的火熱狀況，回到主場繼續打出精彩表現。