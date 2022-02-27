烏克蘭第二大城哈爾科夫路旁，一輛被摧毀的坦克的炮塔。（路透社）

俄羅斯侵略烏克蘭的第四天，俄軍攻入位於東北部的第二大城哈爾科夫市（Kharkiv），但烏方隨後表示已完全掌控哈爾科夫局勢，首都基輔（Kyiv）的市長也說市區內已無俄軍。

烏國地區首長西涅古波夫（Oleh Sinegubov）在社群媒體Telegram寫道：「我方已完全控制哈爾科夫。武裝部隊、警方與國防部隊正在努力，這座城市已完全逐出敵軍。」

西涅古波夫稍早曾呼籲哈爾科夫市民眾暫勿外出。

哈爾科夫市街頭今天爆發激烈戰鬥，機槍和爆炸聲大作，法新社記者目睹一輛俄軍裝甲車的殘骸正在悶燒，另有數輛裝甲車遭到棄置。

首都基輔（Kyiv）也在抵抗俄軍攻勢，市長克里契科（Vitali Klitschko）透過Telegram頻道寫道，目前基輔市區已無俄軍，「但我軍、執法單位和領土防衛隊仍在持續偵查和清除破壞分子」。

克里契科也提到，自攻擊發生以來，基輔共有31人罹難，包括9名平民，傷者共計106人。

俄烏戰事已迫使數以十萬計的民眾逃離家園，兩國都稱已準備好談判停戰。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110227