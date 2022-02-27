許多人都有補充維他命的習慣，而且為了方便，常常跟著其他藥物一起吞，不過衛福部食藥署表示，很多人都不知道，維他命跟藥物也會產生交互作用，不能混著吃，尤其部分高濃度的維他命已屬於藥品範疇，不當使用反而會造成副作用等不良反應。

衛福部食藥署在粉專《守護厝邊頭尾 安全用藥》舉出下列5種常見維他命與藥物的交互作用：

1. 維他命C與含鋁制酸劑：

含鋁製酸劑是常見的胃藥成分之一，若併用維他命C，可能會導致鋁的吸收度上升，造成副作用增加，腎功能不好的人，應盡量避免合併使用。

2. 維他命K、維他命E與抗凝血劑：

常見於深綠色蔬菜中的維他命K，可能會降低抗凝血劑華法林（Warfarin）的藥效；相反的，維他命E則會增強抗凝血劑華法林（Warfarin）的藥效，如果有在服用抗凝血的病患，記得要跟醫師及藥師確認。

3. 葉酸與化療藥物：

部分的化療藥物與葉酸會有交互作用，併用可能會造成藥物作用上升，而導致嚴重的副作用。

4. 維生素B6與巴金森氏症用藥：

維生素B6會抑制巴金森氏症用藥多巴胺前驅物左多巴（levodopa），讓左多巴無法進入到中樞神經，導致藥效下降。

食藥署提醒，除了上述5種之外，其他還有許多維他命有交互作用的可能，平常有習慣長期服用維他命的民眾，在吃其他藥物時，最好還是先告知醫師或藥師，諮詢相關資訊。

一週募資破三千萬的維他命地球人能吃嗎？