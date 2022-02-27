110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強賽，首節外線打鐵加上防守心態不夠武裝的健行科大陷入落後，隨著調整防守、慢慢提高命中率，上半場打完雙方36比36平手，第3節開始再靠著大四後衛高承恩連兩記三分球帶動搶分，最終91比62力克台灣藝大，在本階段28日休兵日前，收下完美3連勝。

健行教頭劉孟竹指出，這場比賽在之後的影片討論時，會是講到防守時最好的範本，球員防守意識沒武裝，加上外線投不出來，才會遇到麻煩，所幸經過提醒，球員找回防守強度，加上高承恩跳出來得分帶動氣勢，是獲勝關鍵，而為了搶下台北小巨蛋4強賽門票，每場賽事都要盡可能贏下，大會休兵日也不會放鬆，仍會練球、開會。

全場攻下26分，創個人UBA生涯單場得分新猷的高承恩坦言，球隊預賽9連勝就是中斷在台灣藝大手上，再次交手當然不想輸，既然中場休息時的比數是平手，代表下半場從零開始，就是卯起來攻擊。

高承恩去年11月右膝動刀，上個賽季缺席，走過復健的辛苦回到球場，他提醒學弟身體健康很重要，「大一都會仗著自己年輕身體好，場上橫衝直撞、賽後收操不夠確實，我都會以自己的建議學弟要多保養身體。」

27日最後一場，衛冕軍政治大學首節就取得領先，78比65擊退世新大學，政大和健行在8強賽階段同樣暫時以3戰全勝領先。