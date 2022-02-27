吳奇隆和劉詩詩因《步步驚心》相識相戀，婚後育有一子「步步」，一家三口幸福美滿，未料近日無端遭影射兩人正在進行離婚程序，對此，吳奇隆第一時間發聲明否認，並委託律師發布律師函，今（27日）夫妻倆再共同發聲「我們一直都很好」，徹底闢謠。

對於被瞎傳婚變，吳奇隆和劉詩詩稍早一起轉發同篇律師聲明，共同表示：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家關心。」並呼籲眾網友「信息時代，三人成虎，望廣大網絡用戶明辨是非，文明上網」。

吳奇隆、劉詩詩一起發文。（圖／翻攝自微博）

吳奇隆、劉詩詩近日被大陸網友以漫畫形式影射已在進行離婚程序，且下個月就會官宣，消息爆出後，吳奇隆換掉和劉詩詩相襯的Q版卡通圖片微博頭像，改成真人照，手上明顯看得出戴婚戒，闢謠意味濃厚，而他同時也委託律師發布律師函，要造謠者立即停止侵權行為、刪除捏造、誹謗之內容，並立刻向吳奇隆公開賠禮道歉。