柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特26日發布年度股東信指柏克夏去年是美國繳稅大戶，擁有最多美國基建資產的美國企業，並盛讚庫克執行蘋果買回自家公司股票策略，但未揭露外界最關心的柏克夏執行長接班計畫。

他之所以強調柏克夏去年繳納33億美元聯邦稅金，占全美企業繳稅總金額近1％，是因為部份國會議會批評部份大企業不繳稅。有報告指去年至少55家美國大企業沒繳聯邦企業所得稅。

巴菲特在12頁股東信裡沒做出重大事件披露，也沒討論執行長接班計劃，因為去年柏克夏沒太多「新鮮或引人注意的事」。

巴菲特在股東信中列出柏克夏持有「四大」（Big Four）最有價值資產，分別是柏克夏旗下保險事業群、伯林頓北方聖塔菲鐵路（BNSF）、柏克夏海瑟威能源、和持有蘋果5.6％股權。

柏克夏所持蘋果股票價值逾1600億美元，占股票投資組合40％，巴菲特表示蘋果是繼保險事業群之後，柏克夏第二大重要事業。

他在信中稱讚庫克是「蘋果傑出的執行長。」並表明自己是庫克買回自家公司股票策略的支持者。

柏克夏去年買回自家公司股票金額270億美元創其歷來新高，跟2020年合計金額達517億美元，占其在外流通股票量9％。

儘管如此，柏克夏今年初迄2月23日止買回金額12億美元。按此估算，全年金額將僅去年一半。柏克夏A股25日上漲0.4％收48萬1225美元，今年來累漲逾6％，標準普爾500指數同期累跌8％。

巴菲特解釋柏克夏在買回過程中會注意股價變化。他說：「我想強調柏克夏買回自家股票是要合理，我們的股票必須有適當估值。」雖然他表示柏克夏在買回自家股票上「胃口仍然很大」，但一切要視乎股價而定。