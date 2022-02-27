圖輯》無情戰火下的人們_俄烏戰爭第4日 21:562022/02/27 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅馬尼亞邊境檢查站的工作人員正在安撫哭泣的烏克蘭嬰孩。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 戰火無情，逾10萬烏克蘭民眾被迫逃離家園，湧入鄰國波蘭和羅馬尼亞邊境。烏俄2國開戰第4日，攝影師的鏡頭真實記錄了人們的無奈與恐懼。 在波蘭邊境重逢的烏克蘭民眾。（美聯社） 烏克蘭西部城市，人們趕著搭火車前往鄰國避難。（美聯社） 匈牙利境內車站內垃圾桶旁的烏克蘭難民女孩。（美聯社） 抵達匈牙利境內火車站的烏克蘭難民。（路透社） 在烏克蘭俄羅斯大使館外抗議俄軍入侵的烏克蘭婦女。（路透社） 在學校體育館避難所休息的烏克蘭人。（路透社） 烏俄開戰，德國柏林街頭大規模的反戰抗議活動。（美聯社） 時論廣場》台海軍事危機元年（王尚智） 不斷更新》第二大城保衛戰告捷 烏克蘭官方：城內已無俄軍 #俄羅斯 #烏克蘭 #俄烏戰爭 #基輔 #烏克蘭總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時論廣場》俄烏為鑑 台須軍事轉型（張延廷） 20:092022/02/27 時論廣場 俄烏開戰！台大仁醫見一幕預言：普丁騎虎難下 09:582022/02/27 生活 聯合西方制裁？SWIFT證實準備逐出俄羅斯 11:092022/02/27 國際 藉俄烏戰爭看清朋友 律師曝10種人要遠離：出賣你的就是他 10:572022/02/27 生活 俄烏開戰後 政大教授爆最大苦主是這一國 08:012022/02/27 政治 俄烏大戰1天得燒近5620億 普丁輸贏1數字是關鍵 09:082022/02/27 軍事 美國務卿向俄羅斯人民喊話 烏克蘭戰爭毫無意義 04:032022/02/27 國際 烏克蘭超模怒嗆普丁曝基輔現況 正逢時裝周她「眼角掛著淚」走秀 12:052022/02/27 娛樂 烏俄談判觸礁 烏克蘭總統變臉「地點得改」關鍵原因曝光 17:382022/02/27 國際 共軍高空氣球飄我上空 蘇貞昌回應了 10:352022/02/27 政治 從俄烏之戰看台灣 黃暐瀚反問蔡英文一件事 20:152022/02/27 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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