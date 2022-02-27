戰火無情，逾10萬烏克蘭民眾被迫逃離家園，湧入鄰國波蘭和羅馬尼亞邊境。烏俄2國開戰第4日，攝影師的鏡頭真實記錄了人們的無奈與恐懼。

在波蘭邊境重逢的烏克蘭民眾。（美聯社）
在波蘭邊境重逢的烏克蘭民眾。（美聯社）
烏克蘭西部城市，人們趕著搭火車前往鄰國避難。（美聯社）
烏克蘭西部城市，人們趕著搭火車前往鄰國避難。（美聯社）
匈牙利境內車站內垃圾桶旁的烏克蘭難民女孩。（美聯社）
匈牙利境內車站內垃圾桶旁的烏克蘭難民女孩。（美聯社）
抵達匈牙利境內火車站的烏克蘭難民。（路透社）
抵達匈牙利境內火車站的烏克蘭難民。（路透社）
在烏克蘭俄羅斯大使館外抗議俄軍入侵的烏克蘭婦女。（路透社）
在烏克蘭俄羅斯大使館外抗議俄軍入侵的烏克蘭婦女。（路透社）
在學校體育館避難所休息的烏克蘭人。（路透社）
在學校體育館避難所休息的烏克蘭人。（路透社）
烏俄開戰，德國柏林街頭大規模的反戰抗議活動。（美聯社）
烏俄開戰，德國柏林街頭大規模的反戰抗議活動。（美聯社）
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