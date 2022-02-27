俄烏戰爭開打後，面對俄軍節節進逼，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界各地的人民加入對抗俄羅斯的行列，並表示烏克蘭將為海外志願者成立「外籍兵團」，徵募國際義工以傭兵的身份加入抗俄行動。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友更紛紛點名聲援烏克蘭的民進黨副祕書長林飛帆，「該報名了」、「機票買了嗎？」

路透社報導，澤倫斯基27日表示，烏克蘭將為來自海外的義工建立一個「外籍兵團」，徵募國際義工以傭兵的身份加入抗俄行動。澤倫斯基表示，歡迎世界公民加入烏克蘭對抗俄羅斯，他在聲明中說：「這將是你們支援我們國家的重要證據」。

美國有線電新聞網（CNN）報導，澤倫斯基發布聲明，呼籲世界各地民眾起身加入對抗俄羅斯的行列。澤倫斯基也向「全球公民」、「烏克蘭的朋友們」、以及和平與民主的支持者喊話：「任何想加入捍衛烏克蘭、歐洲及世界的人都能前來，與烏克蘭人並肩作戰，對抗俄羅斯戰犯」。聲明中還提到，任何想加入作戰的志士可以聯繫烏克蘭在當地大使館的駐外武官。

此事也在PTT上引發網友熱議，「太機智了，給各國祈禱者加入的機會」、「西班牙：你也懂國際軍團？」、「817覺青快，你們的機會來了」、「歐美是不是會假借志願軍的名義介入戰爭？」、「到底是鍵盤戰士還是真戰士就靠這個洗刷污名了覺青」、「喜歡嗆別人投降派的，你們的機會來了，快上」。

更有不少網友紛紛點名林飛帆，「林飛帆， 該報名了」、「林飛帆快去啊，你不是烏克蘭人嗎」、「林飛帆，叫你啊」、「林飛帆人呢」、「林飛帆，機票買了嗎？」、「林飛帆輪到你了，嘻嘻」、「太好了，林飛帆終於有機會為烏克蘭出力」。