46歲型男港星陳曉東1995年出道後，因一首《心有獨鍾》的好男人形象爆紅，2014年他宣布與小14歲的前護士台灣女友王妤嫻結婚，婚後育有2個可愛寶貝女兒，生活幸福美滿。王妤嫻經常透過潮社群「小紅書」分享生活，但她近日分享名牌愛馬仕（Hermès）包包時，竟有網友笑「不好看」，覺得幾萬元的包看起來只有幾十元的質感，她則高EQ回應說「不影響它的可愛」，一時間在網路上引發熱議。

王妤嫻嫁給陳曉東堪稱「麻雀變鳳凰」，物質生活上明顯變得富裕許多，她很常分享出門血拚購買精品的畫面，尤其以名牌愛馬仕（Hermès）為主，不時會介紹自己「買包等了多久、為了買到包包多買了哪些東西」等等，大曬貴婦生活日常；日前當她發文表示：「愛馬仕不該冷門的款」，並曬出戰利品幾十萬的冷門款「Berline」時，怎料竟有網友留言酸：「長得太奇怪了吧」、「這個看著像車座椅，還自帶通風」。

王妤嫻經常分享愛馬仕戰利品，面對酸民她高EQ回應。（圖／取自王妤嫻小紅書）

網民狂酸：「醜的掉渣」、「看不出來是愛馬仕」、「這包冷門是它的本份」、「像幾十的包」、「冷門是有道理的」，指她有錢沒品味，認為她身上四萬元的包包猶如數十元的下等貨色，甚不起眼；但也有網友為她護航，說她其實獨具慧眼，專攻一些冷門的款色採用，不易撞款。

王妤嫻買的Berline包被嫌醜。（圖／取自王妤嫻小紅書）

王妤嫻本人則高EQ回應這些批評，大讚該款包「本尊很漂亮實用」、「真的像(車座椅)~但不影響它的可愛」。其實王妤嫻並非第一次因為買包引發熱議，先前她曾分享過為了買到其中一款包，竟然附加買了要價一萬多元的「鉛筆套」，讓不少網友當場看傻了眼。

王妤嫻買的Berline包被嫌醜。（圖／取自王妤嫻小紅書）

講到名牌包血拚，王妤嫻似乎沒那麼喜歡愛馬仕的「熱門款」，她曾認為「Mini Lindy」不實用，因為塞不下平常要帶的東西，「花錢買到不實用的，出門這沒有那沒的，我實在受不了」；也曾提到「Birkin 30」（柏金包）開包很麻煩，她說：「我不明白怎麼那麼多人排著買它……花大錢買它，我能說你拿幾次後，就是擺著了」，即便如此，王妤嫻還是花大錢不斷購入愛馬仕包款，足見她對某些特定款式「心有獨鍾」。

陳曉東(右2)與老婆王妤嫻(左2)育有兩個寶貝女兒，家庭幸福。（圖／粘耿豪攝）

現年33歲的王妤嫻畢業於台灣長庚技術學院護理系，曾參加過模特兒選拔比賽，拍過廣告、MV，後來放棄星夢回去當護士。她與陳曉東是在診所中邂逅，當時陳曉東為拍攝《愛情急整室》，認識了在那家醫院當護士的王妤嫻，兩人隨即開始熱戀。婚後她生下2女朵朵、多多，一家4口定居北京，過著幸福生活。