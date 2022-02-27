俄烏開戰，美國、歐盟等國家於26日宣布對俄實施經濟制裁，俄羅斯銀行遭環球銀行金融電信協會（SWIFT）剔除。中國龍頭券商中信建投27日公布報告指出，這對中國影響有限，且可能加快人民幣國際化進程。

路透引述報告指出，對俄禁用SWIFT可能導致中國銀行與俄金融機構間支付清算產生障礙，影響中俄進出口貿易，國際能源價格上漲亦可能對中國造成波動。但中國與俄羅斯在冬奧期間達成15項合作協議，將穩定中國能源供應，並為人民幣跨境支付創造新的機遇。

報告指出，中俄元首於2月初發表聯合聲明指出，雙邊「合作沒有禁區」，並簽署一系列合作文件，其中包括中石油和俄羅斯天然氣公司。協議指出，俄羅斯將對中國的天然氣出口增加100億立方公尺，總量達每年480億立方公尺。

中信建投分析，此次中歐新增天然氣交易改為用歐元結算，被認為是兩國合作從美元結算到本幣結算的過渡。