新北市泰山一名女子，17日騎乘共享機車離家，失蹤多日，家人不斷尋找，透過共享機車的公司查知，女子最後在陽明山一處速食店前更換電池，並將機車放置在竹子湖路，經過警方搜查，在山區邊坡發現女子的遺體，排除外力介入，現已報請檢察官相驗。

據了解，該名女子有精神方面疾病，長期情緒不穩，有服用藥物的習慣，26日凌晨，女子的哥哥報案，警方受理失蹤協尋，凌晨2點多，在中湖戰備道路、竹子湖路，發現女子遺留下的蹤跡，家屬表示，等天亮後再上山，上午8點多與警消人員會合後尋找。

26日上午10時許，家屬與員警在中湖戰備道附近，發現38歲女子遺體，已經明顯死亡，並未送醫，死者的哥哥在場陪同處理。

★精神疾病請勿自行突然停止服用精神科藥物，中時新聞網關心您！

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980