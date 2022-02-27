高中時期曾獲得新人王、冠軍賽MVP的政治大學後衛林勵，進入政治大學後從替補出發，27日在隊友游艾喆受傷退場後，扛起帶動球隊攻守節奏的要角，獲得教頭陳子威肯定。

政大27日78比65擊敗世新大學，在110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強賽階段取得3連勝，這場比賽第2節游艾喆為了追上防守世新球員，和隊友李允傑腳步絆在一起，落地時撞到頭部，隨後被換下場休息，陳子威表示：「艾喆表示當下感覺暈暈的，雖然他說沒事，但為了保護他，還是先讓他休息，加上隔天有一天休兵日，再觀察他的狀況。

先發控球後衛退場，給了政大其他後衛機會表現，陳子威因此特地點名林勵，大讚他有頂下來，隱形的貢獻是數據尚無法呈現的，賽後林勵表示，看到隊友受傷當下很緊張，但也知道自己必須頂上空缺，照著教練的指示，很開心有所貢獻，「這對自己是一個大肯定。」

對於高中是陣中主力，大學只能在替補上上下下，加上從二號、三號位子轉型到一號位，林勵坦言也有過低潮，但他心態及打法都改變、成長很多，加上現在球隊一、二隊實力接近，教練也會分配上場時間，其實也不會太難過。

林勵並說，會走上籃球路就是希望有機會大學畢業後再網更高層級賽事挑戰，他也認為以自己的身材，勢必要學打控球，會把握大學時間好好學習，平常也會跟同樣遇到轉型問題的隊友林彥廷聊天，兩人也因此培養不少默契，這樣的化學作用帶到場上，對於政大也是加分。