對於俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，前立委蔡正元指出，民進黨政府猛宣傳「今日烏克蘭、不是明日台灣」，害怕「恐中不保台」的情緒漫延，不利2022年和2024年選舉。

蔡正元今（27）日在臉書指出，2019年民進黨政府猛宣傳「今日香港、明日台灣」，搧動「仇中保台」的情緒，在2020年大選擊敗國民黨。

2022年俄烏爆發戰爭，民進黨政府猛宣傳「今日烏克蘭、不是明日台灣」，害怕「恐中不保台」的情緒漫延，不利2022年和2024年選舉。

蔡正元表示，2019年美國當時都有「保港」措施，即使不「保港」但會「保台」，也還說的通；民進黨讓台灣人相信，美國會「保台」，台灣人可以勇敢的「仇中」。

俄烏戰爭爆發後，蔡正元分析，美國叫烏克蘭人「仇俄」，俄羅斯翻臉後，美國卻不「保烏」，台灣人的心理基礎當然會鬆動。民進黨要辯說美國不「保烏」但會「保台」，也蠻困難的。

蔡正元直言，台灣問題是很敏感的問題，但要用戰爭解決問題時，就表示政客已經把問題搞砸了，只能讓軍人和平民用生命來收拾政客留下的爛攤子，或者像拜登一樣祈禱！