斗美三王府自24日起一連4天舉行慶成謝土祈安清醮大典。（民眾提供）

斗美三王府自24日起一連4天舉行慶成謝土祈安清醮大典。（民眾提供）

台中市梧棲區頂寮里斗美三王府自24日起一連4天舉行慶成謝土祈安清醮大典，27日下午舉行普度，在醮壇前擺出多達3000多桌各式祭品，信徒敬獻神豬120頭，一字排開相當壯觀，其中兩頭大神豬分別重達1200斤及800斤創下新紀錄，吸引許多信徒圍觀，入夜後醮壇在燈光點綴下格外炫麗，熱鬧滾滾。

斗美三王府慶成謝土祈安清醮下午3時40分舉行祝聖大典團拜儀式，4時吉時由台中市議長張清照虔誠開香祭拜，台中市民政局副局長徐照山、副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、楊典忠、王立任、梧棲區長溫國宏、農會總幹事王王秝毅鈞共襄盛舉。

今日為清醮大典最後一天，廟方舉行盛大普度，在會場擺滿3000多桌信徒供奉各式祭品，並用卡車運來3萬公斤白米、120頭豬及10多隻羊，供品豐富，特別打造百萬「大船入港」擺宴，以及2桌60萬元烏龜龍、大老虎宴桌，頗具特色，排場相當盛大。

入夜後大型醮壇在燈光點綴下格外炫麗，人潮更把現場擠得水洩不通，普渡至晚上10時30分收孤、收祭品，慶典結束後將物資捐助弱勢團體運用，為社會福利盡一份心力。

斗美三王府慶成祈安清醮大典，自20日起齋戒4天，24日開葷，使祭典活動逐漸進入高潮，連日來該廟在廟前設置的醮壇及晚會，均吸引上萬人潮觀賞。