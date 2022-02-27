俄烏戰爭已進入第4天，俄羅斯原定的閃電戰作戰計畫失敗，有網友在推特上瘋傳一段名為「俄羅斯特種部隊搶劫烏克蘭超市」的影片，不過畫面曝光後，網友發現，有士兵站在收銀台前一副想付錢的樣子，還有俄軍乖乖拿塑膠袋裝食物，引發不少人對第一線士兵的遭遇感到心酸，短短32秒的影片，已吸引超過75.8萬次觀看。

外媒報導，美國共和黨參議員表示，俄羅斯這次的閃電作戰計劃，共有4項目標需達成，結果到目前為止一項都沒有達到，眼看戰事進入膠著，俄羅斯軍隊的補給恐怕也開始出現問題。有網友27日在推特PO出一段影片，註明是俄羅斯特種部隊在搶劫烏克蘭超市。

Video of Russian spetsnaz looting a Ukrainian supermarket. https://t.co/wbxBHYbSGW pic.twitter.com/R6wJGuZ59e — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022

從影片中可見，俄羅斯士兵直接進入烏克蘭當地的超市內拿取所需物資，不過他們打包架上食物的過程中，有兩名士兵站在收銀台前，疑似想要結帳的樣子，還有士兵乖乖的在找塑膠袋裝取食物。

畫面曝光瞬間吸引超過75.8萬次觀看、7千多人按讚，還有3500多則轉推，而且還意外引起不少人同情，網友紛紛回應「好心酸」、「我要是他們也會做出一樣的事情」、「我可以理解他們想拿東西吃」、「因為他們只有3天的補給」、「好像有人想付錢的樣子」，還有台灣網友將影片轉發到PTT，直呼「俄羅斯軍人真的蠻可憐的，莫名其妙被趕上戰場」。