世界東正教派精神領袖-巴塞洛繆普世牧首(Bartholomew I)在周日呼籲，趕緊結束烏克蘭的戰爭。

巴塞洛繆表示「這場戰爭是可惡又可恥的，我們呼籲立即結束戰爭，停止任何暴力、任何傳播痛苦和死亡的行為。」

普世牧首也聲援和支持從莫斯科獨立出去的烏克蘭東正教會，他也為遭受嚴重苦難的烏克蘭人民祝禱。

巴塞洛繆與希臘正教區網站發表譴責俄羅斯的聲明，表示俄國入侵烏克蘭侵犯人權，是野蠻暴力行為。

東西羅馬帝國於公元359年正式分裂後，基督教的教廷也分裂成羅馬與君士坦丁堡兩處，位在羅馬的是天王教，而在君士坦丁堡的就是希臘正教。之後希臘正教傳播到俄羅斯，於是俄羅斯也成了其信徒，這使得希臘正教不限於希臘附近，因而又稱東正教。

當東羅馬帝國於1453年滅亡於土耳其以後，位在莫斯科的俄羅斯正教會認為，自此東正教的中心就應該在莫斯科，但仍在君士坦丁堡的主教會不做此想，因此分成兩大派，巴塞洛繆就屬於君士坦丁堡主教會這一支。2019 年，巴塞洛繆授予烏克蘭東正教自治權使其獨立，對此俄羅斯正教會強烈反對。