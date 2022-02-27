高雄市男子阿宏（化名）為了兒子請了3年多育嬰假，結果竟發現兒子不是自己的，怒向妻子阿芳（化名）提告求償薪水損失加上撫養費共230多萬元。不過小芳辯稱，當初不確定兒子的爸爸是誰，阿宏主動提結婚勸她把小孩生下來；且阿宏是為了領育嬰津貼才請育嬰假，兒子請保母、念幼兒園等費用都是小芳付的，還每個月給阿宏2萬元生活費。高雄地院審理後，駁回阿宏請求。全案可上訴。

根據判決書，阿宏指控，2014年與阿芳結婚，隔年產下1子，自己向公司請了3年4個月育嬰假，照顧兒子，但2019年間，竟得知兒子生父是另一名曾姓男子，憤而提告要求阿芳返還育嬰假薪資186萬餘元，以及照顧小孩費用45萬元。

阿芳則辯稱，懷孕時不清楚小孩的生父是誰，原本打算拿掉小孩，要求曾男簽名，但對方怕殺生不敢簽，還說要給她2900萬元；後來她找阿宏簽名，結果阿宏求婚讓她把小孩生下來，她並沒有欺騙阿宏。

阿芳說婚後阿宏一直跟她要錢買名牌包、買車，而且阿宏本來在哥哥開的公司上班，後來跟哥哥吵架想離職，為了請領育嬰津貼才請育嬰假，根本不是要照顧小孩無關。阿芳說自己請保母照顧小孩，小孩念幼兒園也是她付錢，她還給張男每月2萬元生活費，並幫對方付信用卡費，阿宏還威脅要把小孩帶去台北，要她付300萬元。

法官審理認為，有在宅托育服務契約書、幼兒園在學證明等可證明，阿宏沒有辦理留職停薪的必要，沒理由追討薪資損失；此外，父母雙方都有撫養義務，而阿芳支出顯然遠大於阿宏的支出，駁回阿宏之訴。