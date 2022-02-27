俄羅斯進攻烏克蘭，美國總統拜登日前表示，不會派遣部隊進入烏克蘭。針對拜登為何不出兵？東華大學教授施正鋒分析3個不同時期的拜登，原因可能是，拜登認為美國人厭戰以及對美國沒有好處。

施正鋒27日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，拜登的講法很奇怪，除了經濟制裁，就是打世界大戰。世界大戰就是核武，但是核武戰，到現在沒有大戰級的，因為核武一出手，就是保證相互毀滅，全球也會受到影響。施正鋒說，他不曉得拜登在想什麼，照理說，拜登擔任前美國總統歐巴馬副手時，烏克蘭是由拜登負責的，拜登至少去烏克蘭6次。

施正鋒接著表示，BBC曝光拜登不出兵的4關鍵，他由此分析3個不同時期的拜登(拜登1.0、拜登2.0、拜登3.0)。

拜登1.0：冷戰結束後，拜登發現美國獨霸，好像大哥一樣走路有風，在伊拉克戰爭、阿富汗戰爭打那麼久，美國內部就有些反彈，變成厭戰，所以講到戰爭，就覺得很討厭，所以阿富汗戰爭美國就撤軍了，這是拜登1.0的想法。

拜登2.0：拜登耳朵很靈，他會聽民意，他知道美國人對於打仗有點膩了。而從去年到現在的民調，美國對台灣的支持度有再增加，所以不能跟烏克蘭相比。

拜登3.0：對美國有沒有好處？相對之下，台灣會比烏克蘭好太多，也就是說，美國不僅是無心戀棧中東，對於歐洲，則是丟給德國和法國；但是他最近公布的印太戰略部分，台灣是被當作夥伴。

施正鋒認為，烏克蘭是草螟弄雞公，要加入北約組織，但是俄羅斯可以接受的可能是「中立國」，也許俄羅斯會比較安心一點。