台北市萬華去年5月歷經嚴重新冠肺炎疫情，台北市政府日前發表「堅韌的疫誌 台北市防疫紀實」新書記錄防疫作為，市府耗資153萬元僅印製500本，內容還處處吹捧有志參選下屆市長的黃珊珊，遭議員質疑假防疫之名，行選舉鋪路之實。對此，黃珊珊反駁，強調此書是台北市府防疫日誌，想留給後人，在面對疫情危機時能作為政府機關參考範本，若是因人設事、專為自己寫的書，書名就該改成「黃珊珊抗疫日誌」。

台北市議員簡舒培批評，疫情尚未過去，柯市府就在此時做防疫紀實，時間點惹人疑竇，且內容多處吹捧北市副市長黃珊珊防疫功績，黃珊珊的名字甚至出現44次，炮轟淪為黃珊珊的防疫大內宣。

面對質疑，黃珊珊在臉書PO文回擊，強調此書並非個人宣傳，而是台北市府的防疫日誌，屬於北市府同仁的集體記憶，共同辛苦度過最危險、最艱難的那段時刻。想留給後人，在面對疫情危機時，政府機關能做出因應的範本，倘若真是因人設事、專為自己寫的書，書名就該改成「黃珊珊抗疫日誌」。

黃珊珊稱，若大家有興趣可購買此書詳讀一番，就知道台北市府於去年萬華一疫中如何走過這場人類浩劫、如何平安度過危機，讓人民重回正常生活軌道，並強調頁頁都是心酸血淚史，不是哪個人就可成就此事。