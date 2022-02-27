俄羅斯總統普丁24日上午宣布對烏克蘭動武，從北、東、南三面包夾並進攻首都基輔，烏克蘭各地城市遭受戰火摧殘，緊張情勢引來國際高度關注。台灣輿情傾向同情烏克蘭並反俄，而俄羅斯來台發展的女星安妮竟因此慘遭波及，無端被不理性的網友霸凌謾罵；事實上，安妮的父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人。男神「炎P」炎亞綸此時仗義直言發聲力挺安妮，盼停止無謂攻擊，並高EQ淡定回擊反嗆他的酸民。

俄羅斯總統普丁24日宣布對烏克蘭採取「特殊軍事作戰」，連帶使在台灣發展的安妮也遭受波及，有網友挖出她昔日在談話節目中的言論：「烏克蘭也是很棒的國家，我超愛烏克蘭，但是他們真的是有點像俄羅斯的鄉下。」質疑她貶低烏克蘭意味濃厚，大肆灌爆她的臉書洗版謾罵。

（影片來源取自《同學來了》若有移除請見諒）

俄烏引爆衝突開戰至今已4天，身為烏俄混血的安妮對此沉痛表示，自己在兩邊都有家人和朋友：「我們都很難過，沒有人支持戰爭，大家只希望能平平安安過日子，世界需要愛，願世界和平」，但仍止不住網民霸凌攻擊。見到她無辜被網友謾罵，包括曹晏豪及鍾瑶等藝人都出面替她抱不平；炎亞綸也忍不住到相關新聞留言：「俄羅斯百姓也是反對戰爭的，沒必要隨意遷怒」，並附上影片供網友參考，盼停止無謂攻擊。

此外，也有媒體在粉專發文相挺：「安妮是有長得很像普丁嗎？出征的人是不是該看眼科了」，釣出炎亞綸幽默回應說：「我長得像普洱茶」，未料卻被不理性網友酸：「你沒有普洱茶有收藏價值！好比你現在演藝事業、青黃不接！找不到突破，建議你更man一點！受眾面機會更廣」，炎亞綸對此淡定反嗆：「知道你想激怒我，但你開心就好～懂得國際情勢就知道你是什麼東西～ world peace」，引來網友們一片叫好。

炎亞綸高EQ回擊不理性酸民。（圖／取自臉書）

炎亞綸在參與直播節目錄影受訪時則說，大家都該關心此事，但是傳遞正向能量還是重中之重，「盡可能傳遞比較好的能量，像個漩渦一樣（凝成共識），我始終相信善良。」因為「炎P」的一言一行向來受網友關注，好比先前地震發文等熱議，炎亞綸說，社群演算法的調整使他吸引到不同族群的粉絲，「很多人以為我是小編（跟粉絲互動），滿花時間的...但互動是滿有趣的，如果因此撫慰很多人，也是功德一件。」