一般而言，買房的頭期款要準備房價的2成以上，但有網友表示，弟弟只有200萬元頭期款，卻想買2000萬的房子，因此打爸媽主意，想請爸媽把他們的房子拿去貸款，湊足頭期款給弟弟。眾多網友看完一面倒勸：「不要逞強好嗎」，直言先求有再求好，先買1千萬左右的房子，不然就是存夠頭期款再買房。

一名網友在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》苦惱發問，表示弟弟月薪約15萬、弟妹約3萬，他們最近想要買房，看中3間喜歡的房子，總價約1800到2000萬左右，若沒意外會買其中一間。

但問題來了，之前弟媳娘家出了些狀況，他們所有的存款都拿回娘家幫忙，所以只能拿出約200萬元頭期款，因此叫原PO爸媽把他們住的房子拿去貸款讓弟弟湊足頭期款。

原PO說，不知道這樣有沒有什麼風險，只知道哪天弟弟房貸繳不出來，爸媽的房子拿去貸款變成爸媽自己要還錢，很怕爸媽有年紀了，搞到最後連自己的房子都沒有了。

網友們看完的回應幾乎一面倒：「買房還要跟父母借錢，真的不要逞強好嗎」、「由小間買起，不建議動用爸媽的房子！」、「先求有再來求好、建議還是買在1千萬左右的」、「錢拿回娘家幫忙，買房想到爸媽可幫忙，不妥不妥」、「買只需自備200的房」、「請他們存夠2-3成的頭期款再來買房」、「看2000萬房子頭款最少先存600萬」。