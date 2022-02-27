就在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭引發全球關注的時刻，美國海軍宣布強生號（USS Ralf Johnson, DDG-114）柏克級導彈驅逐艦航經台灣海峽。美艦航行台海雖然經常為之，但這次打開船艦自動識別系統（AIS）透露出新的訊息。南海事務觀察人士表示，從AIS訊號顯示，強生號在航經澎湖列島附近時，曾短暫跨越台海中線，此舉所傳達的訊息耐人尋味。

美國海軍強生號導彈驅逐艦航經台海時刻意打開AIS系統，觀察人士認為可能是有意透露其航線跨越了台海中線。（圖／推特@duandang)

日昨大陸智庫南海戰略態勢感知計畫（SCSPI）在推特上表示，美國海軍強生號導彈驅逐艦行經台灣海峽，並有一架EP-3E白羊座電子偵察機同時在鵝鑾鼻外海提供情報與監控支援。我國防部亦證實此一消息。

USS Ralph Johnson (DDG-114) is transiting the #TaiwanStrait, with an USN EP-3E providing ISR support from the south. pic.twitter.com/EsnIG4E66Y — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) February 26, 2022

不過長期關注南海問題的觀察人士、來自越南的推特帳號@duandang表示，美軍強生號驅逐艦航經台海時打開AIS自動識別系統，似是有意凸顯它在航行時曾一度跨越台海中線。而從強生號航跡圖顯示，其跨越台海中線的位置大約在澎湖列島附近，時間是UTC 05:07（台北時間26日下午13:07）。

觀察人士說，美軍第7艦隊官網就強生號的行動發布消息稱，美軍強生號導彈驅逐艦於當地時間26日在符合國際法的規範下航經台灣海峽的國際水域。但是在強生號航跡於網上曝光後，美軍第7艦隊官網上特地增添了新的內容，指稱「船艦航行通過的台灣海峽航道未經過附近任何一個國家的領海範圍內」。

The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Ralph Johnson (DDG 114) is conducting a routine Taiwan Strait transit Feb. 26 (local time) through international waters in accordance with international law.

Read more below: https://t.co/tmuSTJvDGG — 7th Fleet (@US7thFleet) February 26, 2022

他表示，美國軍艦平在太平洋航行時不常打開AIS，這次在接近台海中線時突然打開航行識別系統，可能是有意突顯跨越中線的動作。而從強生號跨越海峽中線時的AIS圖像顯示，當時有一艘大陸的海警船3501號航行於美艦與大陸海岸中間，對美艦進行監控。

根據公開的船舶訊號顯示，美艦在通過海峽中線時，大陸海警船3501在其附近進行監控。（圖／推特@duandang)

中共解放軍東部戰區發言人施毅表示，東部戰區除組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，並指控稱，美國實施此次挑釁行徑，企圖通過作一些姿態給台獨勢力撐腰打氣，既是虛偽的，也是徒勞的。

從強生號跨越海峽中線時的AIS圖像顯示，當時有一艘大陸的海警船3501號航行於美艦與大陸海岸中間，對美艦進行監控。（圖／本報檔案照）

此外，俄羅斯攻入烏克蘭之際，除了美艦穿越台海，大陸海南海事局在25日晚間發布航行警告，指出27日起將一連3天在南海舉行軍事訓練，並畫定區域，禁入船隻駛入。