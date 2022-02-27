普丁下令俄國核武進入「高度戒備狀態」。（圖／新華社）

據美聯社消息，俄羅斯總統普丁27日下令俄羅斯核武力量進入「高度戒備狀態」，以回應北約主要成員國的「侵略性聲明」。

普丁在一場會議中指示俄國防長和總參謀長將核威懾力量置於「特殊的作戰職責制度」。該命令代表俄羅斯已經為發射核武器做了進一步的準備，並增加當前緊張局勢演變成核武戰爭的可能。

此前，普丁威脅要報復所有干預俄烏衝突的國家，當時他特別提到俄國擁有「核武強權地位」。