普丁不忍了！ 下令俄國核武進入「高度戒備狀態」 23:362022/02/27 旺報 陳冠宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為俄軍試射R-30潛射洲際彈道飛彈。（圖／俄羅斯國防部臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 普丁下令俄國核武進入「高度戒備狀態」。（圖／新華社） 據美聯社消息，俄羅斯總統普丁27日下令俄羅斯核武力量進入「高度戒備狀態」，以回應北約主要成員國的「侵略性聲明」。 普丁在一場會議中指示俄國防長和總參謀長將核威懾力量置於「特殊的作戰職責制度」。該命令代表俄羅斯已經為發射核武器做了進一步的準備，並增加當前緊張局勢演變成核武戰爭的可能。 此前，普丁威脅要報復所有干預俄烏衝突的國家，當時他特別提到俄國擁有「核武強權地位」。 烏克蘭酒廠軍武化！改做汽油彈 瓶身狂嗆「普丁是白癡」 俄羅斯總統下令俄軍核子嚇阻部隊高度警戒 #核武 #俄羅斯 #烏克蘭 #俄烏戰爭 #基輔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏開戰！台大仁醫見一幕預言：普丁騎虎難下 09:582022/02/27 生活 烏克蘭超模怒嗆普丁曝基輔現況 正逢時裝周她「眼角掛著淚」走秀 12:052022/02/27 娛樂 《國際經濟》「核彈級」制裁：金融斷開俄國 全球經濟前途未卜(2-1) 13:232022/02/27 財經 時論廣場》金融核武炸俄 投資人戴緊鋼盔（曾志超） 21:192022/02/27 時論廣場 俄烏戰火波及 標普調降俄國信用評級至垃圾級 08:162022/02/27 財經 烏克蘭戰事升級？芬蘭外長：普丁可能動用核武 15:162022/02/27 國際 俄烏大戰1天得燒近5620億 普丁輸贏1數字是關鍵 09:082022/02/27 軍事 普丁打烏克蘭暗藏恐怖野心？前駐俄官員爆內幕驚吐4字 07:002022/02/27 政治 俄烏戰爭關鍵人物 普丁 不惜代價尋求歷史定位 04:102022/02/27 專題周報 道指日漲800點 油金雙跌 04:102022/02/27 財經要聞 川普稱「我當總統普丁就不敢亂來」林濁水一句話反嗆回去 11:502022/02/27 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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